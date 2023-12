كل ما تريد معرفته عن جائزة إكرام عبد السلام بمجال الوراثة الطبية 2023

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الطب جامعة القاهرة عن فتح باب الترشح لجائزة الدكتور إكرام عبد السلام أستاذ طب الأطفال بالكلية والتي تمنح في مجال الوراثة الطبية، وتمنح الجائزة لأحسن بحث تم نشره في مجال الوراثة الطبية خلال الثلاث سنوات السابقة على أن يراعي دور المتقدم في البحث والأصالة والابتكار وإمكانية التطبيق ويمكن التقدم للجائزة من خريجي كليات الطب المصرية أو كليات الصيدلة والعلوم.

وكشفت جامعة عين شمس طريقة التقديم: ع

يتم تقديم عدد 4 نسخ من كل بحث مقدم الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب جامعة القاهرة

آخر موعد للتقدم 31 ديسمبر 2023

لمزيد من المعلومات عن لائحة الجائزة من خلال الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/7027/news/

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم لهذه الجائزة وذلك قبل الموعد المحدد..

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

http://staff.asu.edu.eg/ar/ainshamsAwards/apply

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، وفد جامعة "اكستر" البريطانية( University of Exeter) بحضور أ.د. مصطفي رفعت ، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وضم الوفد Prof. Richard Follett FRHistS, Vice-President and Deputy Vice- Chancellor (Global Engagement), University of Exeter البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة للمشاركة العالمية ، Prof. Gerbasi, Alexandra ,PVC for the Faculty of Environment, Science and Economy، البروفيسور الكسندرا جرباسي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والعلوم والاقتصاد ، Prof. Peter Clack, Head of Partnerships Global، البروفيسور بيتر كلاك رئيس المشاركة العالمية، Dr. Rasha Kamal, Egyptian Cultural Attaché, Head of the Egyptian Cultural Bureau in London، الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ورئيس المكتب الثقافي المصري بلندن ، Mr. Mark Haward،Head of Council Egypt British، مارك هوارد رئيس المجلس البريطاني بجمهورية مصر العربية، Ms. Shaimaa Elbanna, British Council Egypt، شيماء البنا رئيسة البرامج العلمية بالمركز الثقافي البريطاني بجمهورية مصر العربية.

وشهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ، الدكتورة صفاء شحاتة القائم بعمل عميد كلية التربية ، الدكتورة داليا ابراهيم محمد القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان ، الدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، الدكتورة شيرويت الاحمدي مدير ادارة الوافدين ،الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال ، وعددا من وكلاء الكليات.