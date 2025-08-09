فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

احتفلت خبيرة التجميل والمودل اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم “الدكتورة يومي”، بزفافها على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية، وسط حضور نخبة من نجمات الخليج وأصدقائها المقربين.

تألقت يومي بثلاث إطلالات مبهرة، كان أبرزها فستانها الأبيض الكلاسيكي بتفاصيل فاخرة وذيل مطرز طويل. وزعت العروس هدايا فاخرة على المدعوين تضم عطراً ومروحة يدوية وقطعاً مستوحاة من المطبخ الإيطالي.

تُعد يومي من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في السعودية، وتشتهر بمحتواها عن الجمال والموضة، حيث يتابعها الآلاف على منصاتها.

حفل الزفاف لاقى تفاعلاً واسعاً وأشعل محركات البحث في الوطن العربي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.