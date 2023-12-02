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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المستندات المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا في حقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن بدء تلقى أوراق المرشحين لدبلومات الدراسات العليا بالكلية بعد سداد الرسوم الدراسية على موقع الكلية.

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كلية الحقوق جامعة عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ،أن الأوراق المطلوبة للمتقدمين أول مرة هي:

1 - أصل المؤهل - أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية . ه أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات الأوراق المطلوبة للطلاب الحاصلين على دبلومة من جامعة عين شمس أو أي جامعة اخرى :

1 - أصل المؤهل . ٢- أصل شهادة الميلاد عدد (۲) صورة البطاقة - عدد (۳) صور شخصية . أصل وصورة من إيصال دفع المصروفات . -٦- أصل وصورة من شهادة الدبلومة .

أما  بالنسبة للحاصلين على دبلومة من كلية الحقوق بجامعة عين شمس للعام الجامعي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ يتم تقديم بيان نجاح.

وأشارت الكلية إلى لابد من تقديم موافقة جهة العمل ( للمتقدمين من الشرطة ، والقضاء ، والقوات المسلحة ).

وكان قد نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة العمل المجانية حول الإرشاد الأسري.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب ، تحت إشراف الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي بداية ورشة العمل قدمت الدكتورة  إيمان زيان  مديرة مؤسسة آل زيان الشكر لدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية على حرصها الشديد على إقامة ورش العمل المجانية لتثقيف الطلاب والعمل على تطوير مهاراتهم في جميع المجالات.

استعرضت الدكتورة إيمان زيان مفهوم الإرشاد الأسري الذى يعد أحد العلوم التي تسعى لتقديم مساعدة للأسره في إيجاد حل لما قد تواجهه من مشكلات والتعرف على ظروفها من سلبيات وإيجابيات بهدف الوصول للتوافق فيما بين أفرادها وتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة وإيجاد حل لمشكلاتها.

كما أوضحت  الدكتورة إيمان زيان خلال الورشة بداية نشأة الإرشاد الأسري وأسباب نشأته فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينات من القرن الماضي مما ساهم في خروج ذلك النوع من العلاج والإرشاد وهي تلك الفترة التي انتشر فيها توجه التحليل النفسي.

وأشارت الدكتورة إيمان زيان أن هناك ثلاثة أنواع من الإرشاد وأوضحت الفرق بينهما وهما: الإرشاد الزوجي، الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي وشرحت المفاهيم الدقيقة لكل منهم.

كما دللت على الفروق بين مخ الرجل ومخ المرأه واستشهدت بأنه في عام ٢٠١٣ قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بفحص أدمغه ١٠٠٠ رجل وامرأه وهلصا الدراسة أن الرجل يميل بشكل أفضل في أداء مهمة واحدة في حين أن النساء أكثر استعداد لتعدد المهام وكذلك ذاكرة المرأه تفوق على الرجل بشكل كبير.

وفي دراسة هولندية والتي أجريت بناء  على مسح  بالرنين المغناطيسى لما يقرب من ٩٠٠ رجل وامرأه قد أثبتت أن مخ الرجل أكبر من مخ المرأه بحوالي ١٤٪.

وفي الختام أشارت الدكتورة إيمان زيان إلى مدى إلتزام الطلاب وحرصهم الشديد على الاستفادة، وكذلك حرص  عميدة الكلية الدكتورة حنان كامل متولي على نشر الوعي النفسي والأسري والمجتمعى لدي الطلاب .

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