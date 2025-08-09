قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
رئيس أذربيجان: توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا يوم تاريخي
ما هو الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم؟.. دار الإفتاء ترد
أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay
ولدت بضمور بالعصب الشوكي.. والد فرح طفلة بورسعيد يستغيث لإنقاذ حياتها
فيريرا: جماهير الزمالك كلمة السر في الفوز الأول بالدوري.. وسر استبدال دونجا
خالد الغندور : هدف محمد شحاته سيدخل ضمن اختيارات جائزة بوشكاش
قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
شارموفرز يشعل حفل العلمين الجديدة ويقدم زامباهولا تلبية لرغبات الجمهور.. صور
أخبار البلد

قرار جمهوري بتعيين د.هيثم حمزة عميدًا لكلية الحاسبات بجامعة القاهرة

.هيثم صفوت حمزة عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري رقم ٤١٢ لسنة 2025 بتعيين الدكتور هيثم صفوت كمال حمزة عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ رئيس الجامعة، الدكتور هيثم حمزة على هذه الثقة الغالية من القيادة السياسية، مشيدًا بمسيرته الأكاديمية وخبراته في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق لتطوير الكلية، وتعزيز دورها في بناء كوادر قادرة على مواكبة الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتسق مع خطة الجامعة الاستراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والابتكار.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التوسع في الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات العالمية المرموقة، ودعم البرامج المشتركة والمتميزة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع لدى الطلاب، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية ذات الصلة.

كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي، عميد الكلية السابق، لما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه المسؤولية، مثمنًا دوره في دعم مسيرة الكلية ورفع كفاءتها الأكاديمية والبحثية، ومتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم حمزة عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية ووجه الشكر لرئيس الجامعة، مؤكدًا التزامه الكامل بتنفيذ توجيهات الجامعة واستراتيجياتها، والعمل مع أسرة الكلية بروح جماعية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ومجالات التحول الرقمي التي تمثل أحد أولويات الدولة المصرية

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
