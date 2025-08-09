فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات يانيك فيريرا بشأن غضب شيكو بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا كليوباترا.

وكتب الاعلامي أحمد عبد الباسط :"يانيك فيريرا عن غضب شيكو بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا كليوباترا: "

لم أر في حياتي لاعب يتم استبداله ويكون سعيداً، وهذا ليس بالموقف الضخم لنقف أمامه ومتأكد من أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق".

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.