مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن استبدال شيكو بانزا في مباراة اليوم أثار رد فعل طبيعي من اللاعب، موضحًا: "لم أرى في حياتي لاعبًا يستبدل ويكون سعيدًا، وهذا ليس موقفًا كبيرًا لنقف عنده، وأنا واثق أن بانزا لديه الكثير ليقدمه للفريق".

وأضاف فيريرا أن المباراة كانت صعبة، حيث واجه بانزا دفاعًا قويًا من الفريق المنافس.

وأشار المدير الفني إلى أنه لا يرغب في الكشف للفرق المنافسة عن طرق تحضير الزمالك، مؤكدًا أن الفريق سيعتمد على أساليب مختلفة في المباريات المقبلة.

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري.