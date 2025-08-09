قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
شارموفرز يشعل حفل العلمين الجديدة ويقدم زامباهولا تلبية لرغبات الجمهور.. صور
ترامب يكشف موعد ومكان اللقاء المرتقب مع بوتين
مقرر الأمم المتحدة يحذر من كارثة إنسانية في غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا
البرازيلي خوان ألفينا يصل القاهرة للانضمام إلى تدريبات الزمالك
بدون إصابات.. سقوط حجارة من عقار قديم في السيدة زينب
مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله
طائرات الاحتلال تشن غارة على وسط مدينة خان يونس جنوب غزة
حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. اعرف رأي الشرع
إسرائيل تمارس البلطجة.. وخبير: جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية
مصطفى بكري يحذر: خطة تنظيم الإخوان خطيرة ومدعومة من استخبارات أجنبية
رياضة

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

شيكو بانزا
شيكو بانزا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن استبدال شيكو بانزا في مباراة اليوم أثار رد فعل طبيعي من اللاعب، موضحًا: "لم أرى في حياتي لاعبًا يستبدل ويكون سعيدًا، وهذا ليس موقفًا كبيرًا لنقف عنده، وأنا واثق أن بانزا لديه الكثير ليقدمه للفريق".

وأضاف فيريرا أن المباراة كانت صعبة، حيث واجه بانزا دفاعًا قويًا من الفريق المنافس.

وأشار المدير الفني إلى أنه لا يرغب في الكشف للفرق المنافسة عن طرق تحضير الزمالك، مؤكدًا أن الفريق سيعتمد على أساليب مختلفة في المباريات المقبلة.

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري.

الزمالك يانيك فيريرا شيكو بانزا الزمالك وسيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

