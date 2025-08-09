أحمد عبد العزيز: السوشيال ميديا سلاح يضر أكثر مما ينفع ولا أجيد استخدامه

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن السوشيال ميديا تُعد سلاحًا ذا حدين، يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، مشيرًا إلى أن المجتمع لم يتدرب بعد على كيفية استخدام هذه الوسائل بشكل صحيح.

وأضاف عبد العزيز ، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "العاشرة"، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة "إكسترا نيوز" ، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مكانًا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع، مما يستدعي يقظة ووعيًا عاليين للتعامل معها بحكمة.

وأوضح أن السوشيال ميديا قد تروج لعادات وسلوكيات لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري، مؤكّدًا على ضرورة نشر محتوى إيجابي وهادف يساهم في تقدم المجتمع بدلًا من نشر المحتويات المسيئة أو المبتذلة. وناشد الفنان المسؤولين عن إدارة هذه المنصات بالتحرر من التحيز والموضوعية في ما ينشرونه.

في جانب آخر، أشار أحمد عبد العزيز إلى أن أحدث أعماله الفنية كانت من خلال دوره في مسلسل "فهد البطل"، حيث أبدع في تقديم شخصية جديدة ومختلفة.

وأضاف أنه حالياً يدرس عدة مشاريع فنية متفرقة، متمنيًا أن يكون أحدها هو الجديد قريبًا لجمهوره.