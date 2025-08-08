فرص تدريب وعمل دولية.. بدء قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بـ وردان

أعلنت وزارة النقل، عن بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان بمحافظة الجيزة، للعام الدراسي 2025/2026، والذي يعد المعهد الوحيد المتخصص في مجالات النقل السككي في مصر والشرق الأوسط، ويخضع لإشراف وزارتي النقل والتعليم العالي.

شروط القبول

يستقبل المعهد الطلاب (ذكور فقط) الحاصلين على الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة)، أو الثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، أو خريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات (أقسام كهرباء/ميكانيكا)، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في 1 أكتوبر 2025.

ويتم التقديم عبر تسجيل الرغبات على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، على أن يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول وفقًا لمجاميع المتقدمين، مع اجتياز اختبارات السمات الشخصية، والفحوص الطبية، واللياقة البدنية والنفسية، وكشف الهيئة.

نظام الدراسة

تستمر الدراسة لمدة أربع سنوات بنظام (2+2)، حيث يحصل الطالب بعد عامين على دبلوم فني يؤهله لسوق العمل، فيما تمنح شهادة البكالوريوس المعتمدة في علوم النقل بعد إتمام الأربع سنوات.

مميزات الالتحاق

يوفر المعهد إقامة داخلية متكاملة، وفرص تدريب عملي داخل قطاعات وزارة النقل، إضافة إلى شراكات مع كبرى شركات النقل العالمية مثل (ALSTOM – AVIC – SIEMENS – TALIS – CASCO)، ومعامل تدريب متطورة في الإشارات والوحدات المتحركة.

كما يمنح الخريجون فرص عمل مباشرة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة الأنفاق، وخطوط المترو، والمشروعات الكبرى مثل القطار السريع والمونوريل، إلى جانب إمكانية استكمال الدراسة في الصين والحصول على شهادة مزدوجة، أو الالتحاق بكليات الهندسة بعد العام الثاني وفق ضوابط وزارة التعليم العالي.

ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمعهد: www.hitt.edu.eg أو الصفحة الرسمية على فيسبوك.