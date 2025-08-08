قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

محمية نبق
محمية نبق
حنان توفيق

قام قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بتنفيذ حملة للتخلص من المخلفات الصلبة والتوعية بمحمية نبق الطبيعية من خلال الإدارة العامة لمحميات سيناء بالتعاون مع رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ.

أوضحت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة أن هذه المبادرة تُعد جزءًا من برامج الرصد والحماية المستمرة التي تقوم بها المحميات الطبيعية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء، وذلك لضمان استدامة هذا الكنز الطبيعي، كما تأتي هذه الحملة في إطار سعي الوزارة الدائم للحفاظ على المحميات الطبيعية التي تُعد قلب التراث البيئي المصري.

أكدت الدكتورة منال عوض أن حماية موارد مصر الطبيعية من خلال المحميات الطبيعية تعد من أهم أولويات الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية  أو القطاع الخاص والسكان المحليين.

وتدعو د. منال عوض المواطنين لزيارة محميات مصر الطبيعية والتعرف على تراث مصر الفريد واستكشاف كنوزها، والحفاظ على تراثنا البيئي للأجيال القادمة.

يذكر أن محمية نبق الطبيعية تقع بمحافظة جنوب سيناء، على بعد 40 كم من مدينة شرم الشيخ وتتميز المحمية باحتوائها على أنظمة بيئية هامة تشمل الشعاب المرجانية و الكائنات البحرية والبرية و غابات المانجروف، كما تتميز بأنظمة بيئية صحراوية وجبلية ووديان وتضم طيور المهاجرة ومقيمة، ويعيش بالمنطقة بعض قبائل البدو وتعتبر المنطقة ذات جذب سياحى لهواة الغوص والسفارى ومراقبة الطيور.

المحميات الطبيعية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

غزة

نبيل عمرو: ما جرى في السابع من أكتوبر نقطة تحول كبرى بمسار القضية الفلسطينية

غزة

عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لايثق في نوايا حماس لإطلاق سراح الرهائن

أرشيفية

مفكر سياسي : اعتراف دول غربية بالدولة الفلسطينية تطور إيجابي

بالصور

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد