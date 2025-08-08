حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أقر صانع المحتوى المعروف باسم “خالد الرسام” بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف زيادة نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط “خالد الرسام” في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، بعد تلقي عدة بلاغات ضده، تتهمه بالإساءة للقيم والمبادئ الأسرية، ونشر محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وجرى ضبط “خالد الرسام”، وبحوزته “سلاح ناري غير مرخص - كمية من مخدر الحشيش”، حيث أقر بحيازة الأخير بقصد التعاطي.

وأُحيل المتهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.