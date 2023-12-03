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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لإعلام الوراثة.. كيفية استخراج شهادة الوفاة 2023

شهادة وفاة
شهادة وفاة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج شهادة وفاة التي تستخدم ضمن أوراق إعلام الوراثة، والتي أتاحتها وزارة الداخلية عبر موقعها، ضمن العديد من الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستعانة بها دون الحاجة للذهاب للأماكن المخصصة لاستخراج تلك الأوراق، ومنها استخراج شهادة وفاة 2023.

 

شروط استخراج شهادة الوفاة 2023

  1. - يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.
  2. - يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا أي سبق استخراجها إلكترونيًا من مصلحة الأحوال المدنية في العباسية
  3. -  يجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.

استخراج شهادة وفاة الكتروني

  1. ادخل على موقع وزارة الداخلية
  2. تسجيل الدخول بحسابك
  3. إنشاء حساب جديد إذا كنت تدخل لأول مرة
  4. اضغط على الخدمات الإلكترونية
  5. اختر الأحوال المدنية
  6. اختر على شهادة وفاة
  7. ادخل بيانات المتوفى كاملة
  8. ادخل بيانات مستلم شهادة الوفاة
  9. اختر طريقة الدفع المطلوبة
  10. اضغط على إرسال الطلب

استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة 

  1. التوجه لأقرب سجل مدني
  2. قم بشراء نموذج 40 الخاص بطلب استخراج وثيقة وفاة كمبيوتر
  3. ملء البيانات المكتوبة في النموذج
  4. تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب للموظف المختص

 

 

 شهادة وفاة كبيوتر

 

استخراج شهادة وفاة من البريد 

يقدم البريد المصري العديد من الخدمات منها استخراج شهادات الأحوال المدنية المميكنة ، وذلك من خلال أقرب مكتب بريد مثل:-

 - وثيقة الميلاد

- شهادة الوفاة

- القيد العائلي

- وثيقة الزواج

- قيد الطلاق

- بطاقة الرقم القومي بدل فاقد/ تالف.

يمكنك الذهاب لأقرب مكتب بريد في منطقتك والتقدم بطلب استخراج شهادة وفاة ، حيث يوجد ربط بين شبكة البريد وشبكة الأحوال المدنية دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني . 

شروط استخراج شهادة وفاة 

أن تكون بيانات المتوفي مسجلة وتم استخراج شهادة وفاة من الصحة أول مرة

من أقارب المتوفي من الدرجة الأولى حتى الثالثة

كيفية استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا 2023

  1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
  2. إنشاء حساب.
  3. الدخول إلى خدمات المواطنين.
  4. اختيار خانة قيد أو شهادة الوفاة.
  5. ادخال البيانات الكاملة للمتوفي.
  6. لابد أن يكون المقدم للطلب من الدرجة الأولى للمتوفي.
  7. ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء بيانات المتوفى المطلوبة بالكامل.
  8. اختيار طريقة الدفع المطلوبة.
  9. أرسل الطلب.
  10. انتظار صدور الطلب والمتابعة.
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