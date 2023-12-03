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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفيرنا بروما: مواطنون مصريون تحملوا مشقة السفر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي سفير مصر في روما

علق السفير بسام رضي، سفير مصر في روما، علي مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024. 

وقال السفير بسام راضي، إن المصريين في الخارج ضربوا  أروع الأمثلة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأفشلوا رسائل الإحباط التي كانت تصدر خلال الفترة الماضية.

وأضاف سفير مصر في روما، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، أن هناك مواطنين مصريين تحملوا مشقة السفر لمسافة تصل لـ 500 كيلوا من أجل الوصول إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم حباً في الوطن.

وشدد بسام راضي، علي أن مصر بفضل القيادة السياسية تشهد حالة من الاستقرار الأمني والاجتماعي، لافتا أي أن المصريين في الخارج سطروا مظاهرات أمام اللجان في حب مصر.

واستطرد سفير مصر في روما، أن المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية تعكس وعي الشعب المصري، موضحا أن مجيء المصريين من مسافات بعيدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يؤكد إيجابيهم في حب الوطن. 

الرقمنة ساهمت بشكل كبير في تصويت المصريين


وأردف السفير بسام راضي، أن هناك عائلات مصرية بالكامل شاركت في الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكداً أن ما قام به المصريين في الخارج من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية سوف يذكره التاريخ.

واختتم أن هناك سهولة ويسر لتصويت أي مواطن مصري في الخارج، مردفا الي أن الرقمنة ساهمت بشكل كبير في تصويت المصريين في الخارج.

بسام رضي مصريين الانتخابات الانتخابات الرئاسية أحمد موسى صدى البلد

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