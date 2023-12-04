الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية.

الصناعات الدفاعية

يشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

