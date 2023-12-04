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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبارالتكنولوجيا| خصم 5000 جنيه على أفضل هاتف نوكيا بكاميرا.. وأفضل موبايل متوسط من سامسونج

أخبارالتكنولوجيا..خصم
أخبارالتكنولوجيا..خصم 5000 جنيه على أفضل موبايل نوكيا بكامير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

موبايل جديد من Poco توأم هاتف Note 13 الخارق

 

لا يزال سلسلة هواتف Xiaomi Poco X6 محاطًا بالغموض، لكننا بدأنا في تجميع بعض التفاصيل معًا. 
مؤخرًا، ذكرت  شهادة NBTC في تايلاند أن هاتف Poco X6 Pro سيكون على الأرجح هو البديل الدولي للصيني Xiaomi Redmi K70E.

 

خصم 5000 جنيه على أفضل موبايل نوكيا بكاميرا

 

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف نوكيا Nokia X30 بتخفيض يقدر ب 130 جنيه إسترليني(أي ما يعادل تقريبا 5000 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 230 جنيه إسترليني.

 

عرض لا تفوته.. خصم 11500 جنيه على أفخم هاتف سامسونج

 

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold5 بتخفيض يقدر ب 300 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 11500 جنيه إسترليني) ليصل سعره بعد الخصم إلى 1550 جنيه إسترليني.

 

هبوط في سعر أحدث هاتف Vivo للفئة المتوسطة

 

لاحقًا في سبتمبر، حصل الهاتف على إصدار بسعة 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت من التخزين أكثر بأسعار معقولة. الآن، أعلنت عن أسعار معدلة لكلا الإصدارين في الهند.

 

أفضل موبايل متوسط من سامسونج بنفس فخامة الهواتف الرائدة

 

كشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy A53 5G، والذي يُعد أحد أفضل الهواتف الذكية متوسطة المدى في السوق. يأتي الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة وكاميرا قوية وبطارية قوية.

 

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