على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف نوكيا Nokia X30 بتخفيض يقدر ب 130 جنيه إسترليني(أي ما يعادل تقريبا 5000 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 230 جنيه إسترليني.

خصم 5000 جنيه على أفضل موبايل نوكيا بكاميرا

مواصفات هاتف نوكيا Nokia X30

• الشاشة: شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة، بدقة +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز.

• المعالج: معالج Qualcomm Snapdragon 695 5G.

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

• ذاكرة التخزين الداخلية: ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

• الكاميرا الخلفية: كاميرا رباعية العدسات، بدقة 50 ميجابكسل (الكاميرا الرئيسية) + 8 ميجابكسل (كاميرا واسعة الزاوية) + 2 ميجابكسل (كاميرا ماكرو) + 2 ميجابكسل (كاميرا عمق).

• الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

• نظام التشغيل: نظام التشغيل Android 12.

مميزات الهاتف:

• يتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة ونابضة بالحياة.

• يدعم الهاتف تقنية 5G.

• يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات ذات أداء جيد.

• يتميز الهاتف ببطارية كبيرة توفر عمر بطارية طويل.

عيوب الهاتف:

• لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

• لا يدعم الهاتف المقاومة للماء والغبار.

يُعد هاتف Nokia X30 هاتفًا ذكيًا جيدًا يوفر أداءً جيدًا وميزات رائعة بسعر مناسب. يُعد الهاتف خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي بشاشة كبيرة وكاميرا جيدة وعمر بطارية طويل.