نيوكاسل يتمسك بإيزاك ويرفض عرض ليفربول الضخم

عاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى إنجلترا والتحق بتدريبات فريقه نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد فترة قصيرة قضاها في إسبانيا، حيث خاض تدريبات فردية في مقر ناديه السابق ريال سوسيداد، وسط أجواء من الجدل حول مستقبله.

وكان إيزاك قد غاب عن استعدادات فريقه مؤخرًا، في ظل تصاعد التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى صفوف ليفربول، الذي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني، غير أن إدارة نيوكاسل تمسكت باللاعب ورفضت العرض بشكل قاطع.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ذا أثليتيك" البريطانية، فإن إيزاك عاد للمشاركة في تحضيرات نيوكاسل للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام توتنهام غدًا الأحد في كوريا الجنوبية ضمن جولته الآسيوية التحضيرية.

وترفض إدارة نيوكاسل حتى الآن فكرة التفريط في أحد أبرز عناصر الفريق، خاصة في ظل اعتماد المدرب إيدي هاو على المهاجم السويدي كركيزة أساسية في خط الهجوم، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي.

وبحسب التقرير، فإن ليفربول قرر تجميد المفاوضات وعدم تقديم عرض جديد ما لم يحصل على تأكيد رسمي من نيوكاسل برغبته في فتح باب التفاوض، في وقت يُظهر فيه النادي الإنجليزي تشددًا واضحًا في ملف رحيل اللاعب.

وتواصل إدارة نيوكاسل العمل على تدعيم صفوف الفريق دون المساس بعناصره الأساسية، استعدادًا لموسم يأمل فيه النادي في المنافسة بقوة على المقاعد الأوروبية، فيما يبدو أن ملف إيزاك سيبقى مفتوحًا ما دام سوق الانتقالات مستمرًا.