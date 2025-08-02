انطلاق معسكر حكام النخبة بالإسكندرية استعدادا للدورى

انطلق اليوم معسكر النخبة للحكام المصريين استعدادا لانطلاق الدورى الممتاز الجديد بالإسكندرية، وتم تقسيم الحكام على 3 أفواج ضم الفوج الأول 32 حكما ( 18 حكم ساحة و14 مساعدا).

يتضمن المعسكر محاضرات نظرية واختبارات فيديو تست، بجانب تدريبات تكتيكية وبدنية بالملعب صباحا وتدريبات عملية بالملعب مساءا تحت إشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية .

يمتد معسكر الإسكندرية من 2 إلى 7 أغسطس تحت إشراف وتنظيم منطقة الإسكندرية لكرة القدم، ويشهد انضمام فوجين من الحكام يتبعه معسكر ثالث لحكام النخبة بالقاهرة.