انطلق اليوم معسكر النخبة للحكام المصريين استعدادا لانطلاق الدورى الممتاز الجديد بالإسكندرية، وتم تقسيم الحكام على 3 أفواج ضم الفوج الأول 32 حكما ( 18 حكم ساحة و14 مساعدا).
يتضمن المعسكر محاضرات نظرية واختبارات فيديو تست، بجانب تدريبات تكتيكية وبدنية بالملعب صباحا وتدريبات عملية بالملعب مساءا تحت إشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية .
يمتد معسكر الإسكندرية من 2 إلى 7 أغسطس تحت إشراف وتنظيم منطقة الإسكندرية لكرة القدم، ويشهد انضمام فوجين من الحكام يتبعه معسكر ثالث لحكام النخبة بالقاهرة.
انطلاق معسكر حكام النخبة بالإسكندرية استعدادا للدورى
انطلق اليوم معسكر النخبة للحكام المصريين استعدادا لانطلاق الدورى الممتاز الجديد بالإسكندرية، وتم تقسيم الحكام على 3 أفواج ضم الفوج الأول 32 حكما ( 18 حكم ساحة و14 مساعدا).