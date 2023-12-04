أفضل موبايل متوسط المدى من سامسونج بنفس فخامة الهواتف الرائدة

كشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy A53 5G، والذي يُعد أحد أفضل الهواتف الذكية متوسطة المدى في السوق، يأتي الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة وكاميرا قوية وبطارية قوية.

التصميم

يتميز Galaxy A53 5G بتصميم أنيق ومصنوع من مواد عالية الجودة كما يتميز الهاتف بشاشة Infinity-O مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. تتميز الشاشة بألوان نابضة بالحياة وزوايا رؤية واسعة.

الكاميرا

يتميز Galaxy A53 5G بكاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة 64 ميجابكسل (الكاميرا الرئيسية) و12 ميجابكسل (كاميرا واسعة الزاوية) و5 ميجابكسل (كاميرا ماكرو) و5 ميجابكسل (كاميرا عمق). تُنتج الكاميرا صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

الأداء

يعمل Galaxy A53 5G بمعالج Exynos 1280، وهو معالج قوي يوفر أداءً سلسًا حتى مع المهام الأكثر تطلبًا. يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

البطارية

يتميز Galaxy A53 5G ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمر بطارية طويلاً. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط.

السعر

يبلغ سعر Galaxy A53 5G حوالي 13 ألف جنيه مصري.

التقييم العام

يعد Galaxy A53 5G أحد أفضل الهواتف الذكية متوسطة المدى في السوق. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة وكاميرا قوية وبطارية قوية. يُعد الهاتف خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي متوسط ​​المدى يوفر أداءً وميزات رائعة.

مميزات إضافية

بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه، يتميز Galaxy A53 5G أيضًا بما يلي:

• دعم تقنية 5G

• شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار

• نظام تشغيل Android 12

• واجهة One UI 4.1

يعد Galaxy A53 5G أفضل موبايل متوسط من سامسونج بنفس فخامة الهواتف الرائدة. يوفر الهاتف أداءً وميزات رائعة بسعر معقول.