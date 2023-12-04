عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل متوسط المدى من سامسونج بنفس فخامة الهواتف الرائدة

أفضل موبايل متوسط
أفضل موبايل متوسط من سامسونج بنفس فخامة الهواتف الرائدة

كشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy A53 5G، والذي يُعد أحد أفضل الهواتف الذكية متوسطة المدى في السوق، يأتي الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة وكاميرا قوية وبطارية قوية.

التصميم

يتميز Galaxy A53 5G بتصميم أنيق ومصنوع من مواد عالية الجودة كما يتميز الهاتف بشاشة Infinity-O مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. تتميز الشاشة بألوان نابضة بالحياة وزوايا رؤية واسعة.

الكاميرا

يتميز Galaxy A53 5G بكاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة 64 ميجابكسل (الكاميرا الرئيسية) و12 ميجابكسل (كاميرا واسعة الزاوية) و5 ميجابكسل (كاميرا ماكرو) و5 ميجابكسل (كاميرا عمق). تُنتج الكاميرا صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

الأداء

يعمل Galaxy A53 5G بمعالج Exynos 1280، وهو معالج قوي يوفر أداءً سلسًا حتى مع المهام الأكثر تطلبًا. يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

البطارية

يتميز Galaxy A53 5G ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمر بطارية طويلاً. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط.

 

السعر

يبلغ سعر Galaxy A53 5G حوالي 13 ألف جنيه مصري.

التقييم العام

يعد Galaxy A53 5G أحد أفضل الهواتف الذكية متوسطة المدى في السوق. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة وكاميرا قوية وبطارية قوية. يُعد الهاتف خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي متوسط ​​المدى يوفر أداءً وميزات رائعة.

مميزات إضافية

بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه، يتميز Galaxy A53 5G أيضًا بما يلي:

• دعم تقنية 5G

• شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار

• نظام تشغيل Android 12

• واجهة One UI 4.1

يعد Galaxy A53 5G أفضل موبايل متوسط من سامسونج بنفس فخامة الهواتف الرائدة. يوفر الهاتف أداءً وميزات رائعة بسعر معقول.

Galaxy A53 Galaxy A53 5G سامسونج أفضل الهواتف الذكية أفضل الهواتف الذكية متوسطة المدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

المشرف على رواق الأزهر: فضيلة الإمام الأكبر بصحة جيدة ويمارس عمله

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

موضوعات متعلقة

موبايل جديد من Poco توأم هاتف Note 13 الخارق

أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه

أفخم موبايل Oppo ينافس iPhone وسامسونج

أخبارالتكنولوجيا..أحدث موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس مواصفات الهواتف الرائدة..خصم على Apple Watch وسعرها 6000 جنيه فقط

ازاي تستخدم ChatGPT لتحقيق الثروة الشخصية

بعد انتشارها بشكل ملحوظ.. هجمات إلكترونية دمرت دولا كبرى| تعرف عليها

7 وظائف مطلوبة في مجالات مختلفة بصناعة الذكاء الاصطناعي |تعرف عليها

قاهر هواتف سامسونج.. موبايل موتورولا رائد بخصم 9000 جنيه

ترشيحاتنا

انقطاع شبه كامل للإنترنت في غزة

تطور جديد بشأن إصابة ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي وبلوزداد

"مشوفتش العربية من الضلمة"| تفاصيل التحقيقات مع المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور.. وصدمة مدوية لزوجته

قـ.ـتلى وجرحى بصفوف الاحتلال.. الجيش الإسرائيلي يصطدم بمقاومة شرسة داخل غزة

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

مران الأهلي| عودة ثلاثة مصابين لتدريبات الأحمر قبل مواجهة بلوزداد بدوري الأبطال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوة جسدية ونشاط دائم.. فوائد جديدة للشاي والقهوة

كان نفسهم يتزوجوا.. رسالة مؤثرة من أب فلسطيني بعد استشهاد أولاده| فيديو

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف صدمتها بعد رحيل والدها.. شاهد

فيديو

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

في انتظار كـارثـ ـة.. دولة تعلق الطيران وتغلق المدارس وتجلي الآلاف

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ