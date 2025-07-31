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شروط ورابط التحويل إلى كليات جامعة عين شمس
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط ورابط التحويل إلى كليات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التحويلات الإلكترونية أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦م ، اعتبارًا من ٣٠ يوليو وحتى ١٨ سبتمبر، من خلال منصة التحويلات الإلكترونية بالجامعة.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة وسداد المقابل المالي لخدمة التحويل والقبول المركزي 
ويتم تقديم تلك الخدمة لكافة الفئات سواء (فرق أعلى –  ثانوية عامة وما يعادلها سنوات سابقة – التحويل لبرامج الساعات المعتمدة – تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتهم المختلفة – المفصولين – الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية بالمجلس الأعلى المرشحين لجامعة عين شمس .... الخ) ...

وبالنسبة لتقديم المؤهلات العليا سيتم بدء التعامل مع المنصة بدءًا من ٥ أغسطس وحتى ١٨ سبتمبر .

كما تقدم كليات جامعة عين شمس، مجموعة من البرامج المميزة والجديدة للطلاب والتي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل من ناحية والحصول على وظائف مرموقة من ناحية أخرى، كما أنها توفر لهم فرصًا لمواكبة آخر التطورات العلمية في بعض المجالات والتخصصات التي قد تكون نادرة.

مرفق خطوات التقديم وأرقام تليفونات مخصصة للاستفسار التليفوني أو من خلال خدمة الواتساب عن شروط كل كلية أو مجموعة كليات لأي استفسارات تخص التقديم أو المتابعة، علمًا بأن التواصل الهاتفي يكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً خلال أيام العمل الفعلية فيما عدا (الجمعة والسبت) وفي حالة عدم الرد التليفوني لانشغال الخطوط في الخدمات الطلابية يتم إرسال رسالة واتساب وسيتم الرد على طالب الخدمة فور الإتاحة .

ووجب التنويه لابنائنا الطلاب بعدم التعامل مع أى شخص يدعى القدرة على المساعدة أو تسهيل إجراءات التحويل. وعلى الطلاب وأولياء الأمور التعامل فقط مع السادة المختصين والمنوطين بتقديم المساعدة لأبنائنا الطلاب من خلال المنصة الالكترونية المعلنة فقط ومعامل الاستفسارات أو عن طريق أرقام التواصل الرسمية.

ونؤكد ايضاً أن سداد مقابل خدمة التحويل يتم إلكترونياً عن طريق الكود الذى يصل للطلاب من خلال منصة التحويلات الإلكترونية.

ولمعرفة شروط التحويل إلى كليات الجامعة و البرامج التي تقدمها كليات الجامعة يمكن الدخول على الرابط التالي: 
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1VNF1SdwjJeVFNR2OkNiOZahhc88Hwz-_?usp=sharing
لينك منصة التحويلات الإلكترونية:
https://ums.asu.edu.eg:7090/ASUTransfer/App

جامعة عين شمس كليات جامعة عين شمس التحويلات الإلكترونية

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