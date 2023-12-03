أحدث موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس مواصفات الهواتف الرائدة

تستعد سامسونج لإعطاء هواتفها الذكية Galaxy A55 وGalaxy A35 تحولًا راقيًا العام المقبل، حيث ستحل إطارات معدنية محل البلاستيك المستخدم في الطرازات السابقة.

وفقًا للمُدون Revegnus، يزعم أن Galaxy A55 ستتميز بإطار معدني، على الأرجح ألومنيوم، بينما ستحصل Galaxy A35 على نفس الترقية، وهذا مفاجأة سارة لأنه لم يظهر أي طراز في هذه السلسلة بإطار معدني من قبل.

بالإضافة إلى ترقية الإطار المعدني، يُتوقع أيضًا أن يحصل Galaxy A35 على تحديث تصميمي، تم تسريب صور الهاتف من قبل المُدون Onleaks، وتظهر الهاتف بتصميم مشابه لسابقه.

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ومع ذلك، هناك بعض التغييرات الرئيسية، بما في ذلك فتحة الكاميرا المركزية على الواجهة بدلاً من الشكل العلوي U-notch.

تُظهر الصور المُسربة للهاتف تجميعًا للكاميرا الثلاثية بترتيب رأسي مع فلاش LED على الخلف. من المتوقع أن يكون حجم الهاتف 161.6 × 77.9 × 8.2 مم.

من ناحية أخرى، من المتوقع أيضًا أن يحصل Galaxy A55 على بعض الترقيات الداخلية. وقد تم رصد الهاتف بحسب الروايات في اختبارات مع شريحة Exynos 1480 التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ويُشاع أن Exynos 1480 سيكون مدعومًا بوحدة رسومات AMD.

من المتوقع أن تطلق سامسونج سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S24 في يناير 2024.

ويُشاع أن Galaxy A35 وA55 ستتبعان قريبًا بعد ذلك، سنتأكد من متابعة المزيد من التسريبات والشائعات حول Galaxy A35 وGalaxy A55 في الأشهر القادمة.