أسرع موبايل بيشحن من Realme..بسعر رخيص 

ستعلن شركة ريلمي Realme الصينية عن هاتفها الرائد GT5 Pro الأسبوع المقبل.

وفقًا لمصدر موثوق ، قد يكلف الهاتف Realme GT5 Pro ما يعادل 490 دولارًا ، مقابل هذا السعر ستحصل على هاتف ذكي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مزودًا بمستشعر Sony IMX890 خلف كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل.

تأتي المعلومات من Digital Chat Station ، وهو دقيق بشكل عام في مثل هذه الأخبار ، كشفت المزيد من الإعلانات الرسمية أن Realme GT5 Pro سيكون أول هاتف ذكي للشركة يدعم الشحن اللاسلكي - ويدعم أيضًا معدلات 50 واط السريعة.

لا تبيع Realme شاحنًا لاسلكيًا قويًا مثل هذا ، مما يعني أننا من المحتمل أن نرى حاملًا أنيقًا يتم الإعلان عنه على لاستكمال قدرات GT5 Pro.

سيكون الشحن السلكي بقوة 100 واط للبطارية التي تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة ، وقالت Realme إن GT5 Pro يمكنه الشحن من 0٪ إلى 50٪ في 12 دقيقة. السعة الكاملة كافية لتشغيل الهاتف لتشغيل لعبة Honor of Kings لمدة 8 ساعات متواصلة.

ستكون هواتف Realme GT5 Pro شديدة المطالب ، لذلك تقوم الشركة بتنفيذ حل تبريد VC ومواد طبقية بمساحة إجمالية تبلغ 12 ألف متر مربع.



