نتيجة الإهمال الطبي.. وفاة سيدة أسوانية بسبب جرعة بنج زائدة| اعرف التفاصيل

في كل يوم نجد بكل مكان قصة وحكاية، فهناك ما نجده ايجابى، وهناك ما نجده إنساني ومأساوي.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة “ صدى البلد ” قصة مأساوية يقشعر لها الأبدان، وهى تتجسد فى قصة سيدة أسوانية فى ريعان شبابها، ونتيجة لاهمال طبي لقيت حتفها.



قصة مأساوية

بدأت النيابة العامة بأسوان تحت إشراف المستشار عصام خليفة المحامي العام لنيابات أسوان التحقيق في واقعة وفاة سيدة بسبب الإهمال الطبي داخل إحدى عيادات العظام الخاصة بأسوان، بسبب جرعة مخدر " بنج" زائدة، أثناء إجراء عملية عظام لها، دون الاستعانة بطبيب متخصص في التخدير.

وكانت أسرة سيدة تدعى أسماء صلاح الدين محمد 41 سنة، تقيم منطقة الخزان مدينة أسوان، تقدمت ببلاغ يحمل رقم 16097 لسنة 2023 جنح أول أسوان، إلى نيابة قسم أول أسوان برئاسة المستشار محمد عصام مدير النيابة، مفاده تعرض الضحية، للوفاة داخل عيادة جراحة عظام خاصة بمنطقة البركة، نتيجة خطأ طبى أثناء إجراء العملية، مما أسفر عنه وفاتها، على يد استشاري جراحة عظام يدعى "سيد.ع. م".

واستدعت جهات التحقيق شقيقي المجني عليها وهما هبة صلاح الدين، ومحمد صلاح الدين، لسماع أقوالهما، بعد أن وجها الاتهام للطبيب س.ع استشاري عظام بمستشفى أسوان الجامعي بالتسبب في وفاة شقيقتهما، كما انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة للوقوف على أسباب الوفاة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي في الواقعة، كما طلبت حضور الطبيب المتهم لسماع أقواله فيما منسوب إليه.

الضحية

وأكدت أسرة الضحية في أقوالها أمام النيابة، أن شقيقتهم، حدثت لها مضاعفات خطيرة أثناء خضوعها لعملية جراحية داخل عيادة عظام خاصة، تمثلت في تشنجات وإغماء تام، وفقد للوعي مع تغير تام في لون الجلد إلى اللون الأزرق، وهو ما استدعى لنقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات نظرا لخطورة حالتها الصحية، ولكن فشلت محاولات إنقاذها بعد أن فارقت الحياة.

وقد استدعت النيابة الطبيب المتهم لاستجوابه وسؤاله عن الواقعة، لكنه امتنع عن الحضور.

وعبر الكثير من أهالى السيدة الاسوانية الضحية، ومن أصدقاؤها عن حزنهم الشديد عليها، وخاصة أنها كانت تتمتع بدماثة الأخلاق والطيبة والخلق الرفيع.