سكرتير عام محافظة أسوان تتابع مقرات المراكز واللجان الانتخابية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجولات التفقدية للجنة المرور الميداني لليوم الثالث على التوالي برئاسة السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم ، وبمشاركة مديرى الإدارات والمديريات والجهات المعنية ، ورؤساء الوحدات المحلية.

وذلك لتفقد مقرات المراكز واللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن بإجمالي 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية ، منها 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية الشهر الحالي .

الانتخابات الرئاسية

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية للتأكيد على الإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات الجارية وللاطمئنان علي وضع اللمسات النهائية لإستقبال فعاليات العملية الإنتخابية وضمان إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق .

ومن جانبها أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم أن الجولة الميدانية شملت المرور على ١٦ لجنة فرعية ، بالإضافة إلى لجنة أخري للوافدين وذلك داخل ١٥ منشأة تعليمية ومحلية وخدمية بمركزى كوم أمبو وإدفو .

وأوضحت أنه تم التشديد علي توفير جميع الإحتياجات اللازمة من الأثاث وغيره من التجهيزات الفنية والمفروشات بالقاعات المخصصة لصناديق الإقتراع، وأيضا بأماكن الإستراحات ، مع سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات ، وأيضا المنظفات والمطهرات اللازمة .

وأشارت إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة والأتربة والإهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء ، بجانب القيام بأعمال الكنس والرش وتسوية الطريق ورفع كفاءة البلدورات والأسوار بمحيط المقار الإنتخابية مع سرعة إرسال تقارير مصورة تفيد تلافي كافة الملاحظات المرصودة .

كما أضافت السكرتير العام أنه تم التوجيه بالإلتزام بتوفير أماكن للإنتظار مجهزة بالمظلات والمقاعد المطلوبة ، فضلاً عن الإهتمام بتركيب الأعلام والبانرات واللافتات التوضيحية والتوعوية لحث المواطنين وتشجيعهم علي النزول والمشاركه الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الكبير .