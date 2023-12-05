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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام محافظة أسوان تتابع مقرات المراكز واللجان الانتخابية

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجولات التفقدية للجنة المرور الميداني لليوم الثالث على التوالي برئاسة السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم ، وبمشاركة مديرى الإدارات والمديريات والجهات المعنية ، ورؤساء الوحدات المحلية. 

وذلك لتفقد مقرات المراكز واللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن بإجمالي 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية ، منها 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية الشهر الحالي  .

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الانتخابات الرئاسية 

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية للتأكيد على الإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات الجارية وللاطمئنان علي وضع اللمسات النهائية لإستقبال فعاليات العملية الإنتخابية وضمان إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق .

ومن جانبها أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم أن الجولة الميدانية شملت المرور على ١٦ لجنة فرعية ، بالإضافة إلى لجنة أخري للوافدين وذلك داخل ١٥ منشأة تعليمية ومحلية وخدمية بمركزى كوم أمبو وإدفو .

وأوضحت أنه تم التشديد علي توفير جميع الإحتياجات اللازمة من الأثاث وغيره من التجهيزات الفنية والمفروشات بالقاعات المخصصة لصناديق الإقتراع، وأيضا بأماكن الإستراحات  ، مع سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات ، وأيضا المنظفات والمطهرات اللازمة .

وأشارت إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة والأتربة والإهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء ، بجانب القيام بأعمال الكنس والرش وتسوية الطريق ورفع كفاءة البلدورات والأسوار بمحيط المقار الإنتخابية مع سرعة إرسال تقارير مصورة تفيد تلافي كافة الملاحظات المرصودة .

كما أضافت السكرتير العام أنه تم التوجيه بالإلتزام بتوفير أماكن للإنتظار مجهزة بالمظلات والمقاعد المطلوبة ، فضلاً عن  الإهتمام بتركيب الأعلام والبانرات واللافتات التوضيحية والتوعوية لحث المواطنين وتشجيعهم علي النزول والمشاركه الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الكبير .

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