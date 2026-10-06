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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط شاب تعدى على صغيرة كرها عنها بزفتي.. وقرار عاجل من النيابة بحبسه 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بنيابة مركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم بحبس شاب في اوائل العقد الثالث من عمره بتهمة تعدي جنسيا علي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها 10 سنوات 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيقات عقب سقوطه في قبضة رجال الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قرار عاجل من جهات التحقيق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة صغيرة تدعي "م.ا"10 سنوات مقيمة بنطاق إحدى قرى المركز وتعرضها للاعتداء الجنسي علي أيدي شاب يدعي "ا.ب"21 سنة بعدما استدرجها كرها عنها .

 

تحرك أمني عاجل 

ونظرا لخطورة الواقعة كونها اعتداء علي نفس بشرية شكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد سامح نجيدة رئيس مباحث المديرية وقاده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة  لضبط المتهم مرتكب الواقعة.

 

جهود أمنية 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث زفتي بقيادة الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

ضبط المتهم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني ضبط شاب زفتي حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

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