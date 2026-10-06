قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتوجه إلى كوريا في مستهل جولة أسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا
105 جنيهات.. تفعيل تسديد تأمين تابلت أولى ثانوي في مكاتب البريد بالرقم القومي
هل من يموت بسبب الإضراب عن الطعام شهيد؟.. عالم أزهري يجيب
مراد مكرم: الهند والصين عندهم 2 مليار نسمة.. بس معندهمش محمد صلاح
في ذكرى نصر أكتوبر الـ 53.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب والقوات المسلحة ويحيي تضحيات الأبطال
جولة آسيوية.. الرئيس السيسي يتوجه اليوم لـ كوريا وماليزيا وإندونيسيا
قمة مرتقبة مع رئيس كوريا الجنوبية ومائدة مستديرة لكبرى الشركات.. تفاصيل الجولة الآسيوية للرئيس السيسي
الرئيس السيسي يبدأ جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا
حالة الطقس خلال 6 أيام.. أمطار متفاوتة ورياح وانخفاض تدريجي في الحرارة
شهيد ومصاب في الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة
أمطار رعدية واضطراب بالبحر الأحمر.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء
بين الطور وشرم الشيخ.. سيارة نقل تصطدم بميكروباص وتُصيب 11 عاملًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من وهم الحب إلى غرفة الولادة.. ماسأة ابنة الثالثة عشر بسبب سائق توك توك في البدرشين

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كانت تظن أن ما يجمعها بالشاب مجرد قصة حب صغيرة لا تتجاوز حدود الكلام والوعود، لكنها لم تكن تعرف أن تلك العلاقة ستغير حياتها إلى الأبد.. طفلة لم تكمل عامها الثالث عشر، وما زالت في الصف الأول الإعدادي، وجدت نفسها بعد أشهر داخل غرفة الولادة، تضع مولودة لم يكن يفترض أن تحمل مسؤوليتها وهي في هذا العمر.

لم تبدأ الحكاية من المستشفى، وإنما من علاقة عاطفية مزعومة جمعتها بسائق توك توك يبلغ من العمر 18 عامًا، قبل أن تتحول الأمور إلى مأساة بعدما استدرجها إلى قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة البدرشين، وفقًا لما جاء في محضر الواقعة.

شهور من الصمت انتهت بصرخة رضيعة

في شهر فبراير الماضي، كانت الطفلة لا تزال تعيش حياتها كأي تلميذة في المرحلة الإعدادية، قبل أن تتعرض للاعتداء بحسب اتهام أسرتها، لتبدأ بعدها رحلة قاسية لم تكن تدرك نهايتها.

مرت الشهور، وكبر الجنين داخلها، حتى وضعت رضيعة قبل نحو 7 أيام، لتكتشف الأسرة حجم المأساة التي تعرضت لها ابنتهم الصغيرة.

لم يكن الأب يتوقع أن يأتي يوم يصطحب فيه ابنته إلى الجهات الأمنية لتحرير محضر، بعدما تحولت حياة طفلته من المدرسة إلى المستشفى، ومن دفاتر الدراسة إلى مسؤولية مولودة رضيعة.

الأب يكتشف الحقيقة

حضر الأب إلى الجهات الأمنية برفقة ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، واتهم سائق توك توك يبلغ من العمر 18 عامًا باستدراجها والتعدي عليها داخل قطعة أرض فضاء، مؤكدًا أن الواقعة أسفرت عن حملها ووضعها مولودة منذ أيام.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة، وتمكنت من تحديد مكان المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى وجود علاقة عاطفية سابقة بينه وبين الطفلة، قبل أن تنتهي تلك العلاقة لاحقًا.

قصة حب وهمية انتهت بمأساة

ربما ظن الشاب أن انتهاء العلاقة يعني أن الحكاية أصبحت من الماضي، لكن بالنسبة للطفلة لم تنتهِ القصة عند لحظة الانفصال، بل كانت قد بدأت مرحلة أكثر قسوة، انتهت بطفلة رضيعة بين ذراعيها وهي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها.

قصة بدأت بوهم الحب وانتهت بولادة، وتركت خلفها طفلة فقدت سنوات من طفولتها في مواجهة آثار واقعة لم تكن تملك العمر أو الخبرة الكافية للتعامل معها.

الحبس 4 أيام

وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة مركز شرطة البدرشين البدرشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

مصرية متزوجة من كوري تستغيث بوزير الداخلية بعد تعرضها للسب والتهديد والتشهير

استغاثة عاجلة لمصرية متزوجة من كوري بعد تعرضها للسب والتهديد والتشهير

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

ترشيحاتنا

تهنئة محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

وكيل الشباب والرياضة بالغربية

وكيل شباب الغربية: دعم النشء وتنمية قدراتهم أولوية خلال الفترة المقبلة

الحكم علي المتهم

السجن المشدد لأستاذ جامعي متفرغ لتهديده سيدة بالمنيا

بالصور

احترسي.. 5 جمل تبدو عادية لكنها قد تجرح شريك حياتك

5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك

ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها

بإطلالة جذابة.. جيهان الشماشرجي تتألق في شوارع باريس

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد