ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.. سعر صادم لـ فستان أنابيلا هلال من دبي|شاهد   

خضعت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال لجلسة تصوير جديدة وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

سعر فستان أنابيلا هلال

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الأسود بتسميم الكب، وبقطعة لامعة من الجزء العلوى من الفستان، واختارت عليه حذاءً باللون الأسود .

وكان فستان انابيلا هلال من مجموعة ازياء versace، ووصل سعر الفستان إلى 25411 ريالاً سعوديًا، أي ما يعادل 208,612 جنيه مصري.

وتركت أنابيلا هلال خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة.

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

واختارت أنابيلا إكسسوارات رقيقة تتناسب مع إطلالتها، فقد اكتفت بارتداء قرطين وخواتم من الألماس وساعة يد باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال