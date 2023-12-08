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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بهذه الطريقة .. اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذى يقوم فيه المواطن بالتصويت خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وسهلت الهيئة للمواطن طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلي بها بصوته في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومي للمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية (www.elections.eg.

* يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

*الضغط على أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي.

*اختيار إدخال الرقم القومي.

*الضغط على استعلام.

*ظهور عنوان اللجنة الانتخابية.

وأتاحت الهيئة الوطنية، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ومن المقرر تفعيل طريقتين للقيام بالاستعلام عن اللجان الانتخابية أثناء التصويت فى الداخل وهى رسالة على رقم 5151 أو الاتصال بالدليل 140.

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