اليونسكو تدرج منقوشة الزعتر اللبنانية على قائمة التراث غير المادي

قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، بإدراج منقوشة الزعتر على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية، واصفة إياها بأنها "راسخة في الهوية" اللبنانية. فيما لا تزال المنقوشة من الخيارات الأرخص ثمنا بين المأكولات اللبنانية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ العام 2019.

وقررت اليونسكو التي تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين في كاساني شمال بوتسوانا إدراج العجينة الشهيرة التي يوضع عليها الزعتر الممزوج بالزيت وتُخبز في الفرن أو على "الصاج" ضمن التراث الثقافي غير المادي، بناء على طلب قدمه لبنان في مارس العام 2022.

وذكرت اليونسكو في وصفها للمنقوشة بأنها "خبز مسطح يعد في المنازل والمخابز المتخصصة، ويستمتع السكان المنحدرون من جميع الخلفيات في لبنان بتناوله في وجبة الفطور"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس.

كما لاحظت أن صلوات ترافق إعداد العجين "التماسا لاختمار العجين، فيقوم المسلمون بتلاوة بداية سورة الفاتحة ويقوم المسيحيون بتلاوة الصلوات والتصليب".

وإذ اعتبرت أن المنقوشة "ذات قيمة رمزية في لبنان"، شددت على أن "المنقوشة راسخة في الهوية وتذكر نكهاتها بالجمعات الصباحية التقليدية أو ما يعرف بـ-الصبحية- التي تؤدي دورا رئيسيا في التفاعل الاجتماعي".