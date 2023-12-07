محمد عبد المنعم يشارك في المران الأخير لـ الأهلي استعدادا لشباب بلوزداد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بمشاركة محمد عبد المنعم”.

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء غد الجمعة.

ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والإقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثلما حدث الموسم الماضي وانتظاره لآخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.