40 مليون للاستغناء عنه.. المصري يحاول قطع الطريق على الأهلي بضم مروان حمدي

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، موقف اللاعب مروان حمدي من الانتقال الي الأهلي.

وقال خلال برنامجه: “المصري يسعى لحل أزمته مع مروان حمدي لمنع انتقاله الي الأهلي، وتخطيط لتقديم اعتذار للجماهير من خلال مؤتمر صحفي، و٤٠ مليون جنيه للاستغناء عنه”.

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء غد الجمعة.

ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثلما حدث الموسم الماضي وانتظاره لآخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.