الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة ساجرادا.. غدا

يعقد مساء غد الجمعة، باستاد السلام، المؤتمر الصحفي لـ معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الثالثة عصر الغد على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بطل أنجولا.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي في الخامسة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في السادسة مساءً باستاد السلام.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.