الأنبا باسيليوس يتفقد إحدى الخدمات التابعة لمكتب التنمية بالإيبارشية

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، إحدى الخدمات، بقرية طوه، التابعة لمكتب التنمية بالإيبارشية.

جاء ذلك لمتابعة جودة سير العمل، حيث استمع إلى كافة الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين، حيث قدم الأب المطران كلمات التشجيع للعاملين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في العمل بإخلاص، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.

وفي سياق آخر ، شارك نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، المطران الشرفي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في الندوة الثقافية "قضايا مصرية".

جاء ذلك بدعوة من كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة، ولجنة المواطنة الكاثوليكية، حيث شارك في الندوة الإيكومونوس رفيق جريش، راعي الكنيسة، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، بجامعة الأزهر.