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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص سيارة "كروس أوفر" من ستروين في مصر .. صور

ستروين C3 AIRCROSS
ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024

تعتبر السيارة ستروين C3 AIRCROSS، أرخص سيارة كروس اوفر رياضية تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، على الرغم من زيادة أسعارها الرسمية مجددًا داخل السوق المصري، حيث ارتفعت بقيمة تتراوح بين 24 ألفا و30 ألف جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئة الأولى يبلغ مليونا و119 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار السيارة ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 بعد زيادات ديسمبر الجديدة، بالاضافة إلى استعراض أبرز المواصفات الفنية.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 

تأتي السيارة ستروين C3 AIRCROSS 2024 بتصميم الكروس اوفر الرياضي، مع واجهة أمامية حادة الشكل، تضم مصادر ضوئية متنوعة، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية، مع اقطاب ثنائية، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، ومرايا جانبية كهربائية، وحساسات ركن وكاميرا، وشاشة تعمل باللمس، مع نظام صوتي ترفيهي، وباقة من تقنيات الحماية والمساعدة.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 

وتعتمد ستروين C3 AIRCROSS 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية 110 أحصنة، و205 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في مدة زمنية تستغرق 10.6 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 183 كيلومترا في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كم.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 

أسعار السيارة ستروين C3 AIRCROSS 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر 

 

ارتفع سعر الفئة الأولى بقيمة قدرها 24 ألف جنيه، لتصبح بـ مليون و119 ألف جنيه بدلاً من مليون و95 ألف جنيه.

وشهدت الفئة الثانية زيادة قدرها 30 الف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى مليون و239 ألف جنيه بدلاً من مليون و209 آلاف جنيه.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 
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