نشرة الفن.. فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ناهد فريد شوقي وعودة جميلة عوض للظهور في البحر الأحمر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ناهد فريد شوقي وعودة جميلة عوض الظهور في البحر الأحمر.

أثار ظهور الفنانة جميلة عوض على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي مساء الخميس بمسجد الشرطة

دعت نقابة المهن التمثيلية مكاتب الكاستينج للتوافد على مقر النقابة لتقنين أوضاعها بعد قرار الفنان أشرف زكي بوقف التعامل معهم.

تصدر فيلم The Lost City قائمة مشاهدات منصة نتفليكس في مصر بعد أيام من عرضه إلكترونيًا، وحوالي عام من طرحه في السينمات

يحل اليوم نجم هوليوود أدريان برودي الحائز على جائزة الأوسكار ضيفا في ندوة في ريد سي مول بجدة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعد حضوره حفل الختام والتقاط الصور على السجادة الحمراء