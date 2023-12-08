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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ناهد فريد شوقي وعودة جميلة عوض للظهور في البحر الأحمر

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ناهد فريد شوقي وعودة جميلة عوض الظهور في البحر الأحمر. 

 

بعد فترة اختفاء .. جدل حول ظهور جميلة عوض بمهرجان البحر الأحمر

 

أثار ظهور الفنانة جميلة عوض على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

أشوفكوا بكره.. فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ناهد فريد شوقي

 

أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي مساء الخميس بمسجد الشرطة

 

نقابة الممثلين تستدعى مكاتب الكاستينج لتوفيق أوضاعها

 

دعت نقابة المهن التمثيلية مكاتب الكاستينج للتوافد على مقر النقابة لتقنين أوضاعها بعد قرار الفنان أشرف زكي بوقف التعامل معهم. 

 

بطولة ساندرا بولوك.. فيلم The Lost City يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس

 

تصدر فيلم The Lost City قائمة مشاهدات منصة نتفليكس في مصر بعد أيام من عرضه إلكترونيًا، وحوالي عام من طرحه في السينمات

 

بعد حضوره ختام البحر الأحمر..اليوم ندوة لنجم هوليوود أدريان برودي في جدة

 

يحل اليوم نجم هوليوود أدريان برودي الحائز على جائزة الأوسكار ضيفا في ندوة في ريد سي مول بجدة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعد حضوره حفل الختام والتقاط الصور على السجادة الحمراء

 

 

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