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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة ساندرا بولوك.. فيلم The Lost City يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس

The lost city
The lost city

تصدر فيلم The Lost City قائمة مشاهدات منصة نتفليكس في مصر بعد أيام من عرضه إلكترونيًا، وحوالي عام من طرحه في السينمات.


 

فيلم The Lost City تدور أحداثه حول كاتبة روايات رومانسية تتحول أحداث كتبها إلى حقيقة وتتورط مع رجل أعمال يرغب في العثور على كنز أثري مذكور في قصتها.


 

أبطال فيلم The Lost City


 

فيلم The Lost City بطولة ساندرا بولوك، تشانينج تاتوم، دانيال رادكليف، تأليف أورين أوزيل ودانا فوكس وآدم نيوأرون ني وسيث جوردن، إخراج أرون ني وآدم ني.

 

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا، حيث تتعرض لوريتا للاختطاف من قبل رجل ثري، في أثناء قيامها بجولة خاصة بكتابها الجديد رفقة عارض غلاف روايتها، الذي يسعى للحصول على مساعدتها في الوصول لكنز مدينة مفقودة.


 

اعتزال ساندرا بولوك
 

وأثناء الترويج لفيلم The Lost City كشفت ساندرا بولوك عن مفاجأة لجمهورها، وهي نيتها للتراجع عن التمثيل والاعتزال مؤقتا، وأخذ فترة راحة غير محددة التوقيت. 


 
 

وأوضحت ساندرا بولوك أن قرار اعتزالها جاء عقب فترة تفكير، مشيرة إلى أنها تحب مهنتها جد وتأخذها على محم الجد، لكنها بحاجة أيضا لأن تكون قريبة من أسرتها لبعض الوقت. 


 

ساندرا بولوك هي أم لطفلين 12 و10 أعوام، وقالت إنها تخطط لخدمة كل احتياجاتهما، والبقاء طوال الأسبوع معهما وهو أمر سيسعدها في الفترة الحالية. 

ساندرا بولوك أبطال فيلم The Lost City The Lost City اعتزال ساندرا بولوك نتفليكس منصة نتفليكس

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