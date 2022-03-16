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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندرا بولوك تحتفل بطرح The Lost City وتعلن الاعتزال مؤقتا

ساندرا بولوك
ساندرا بولوك

احتفلت الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك مؤخرا بالعرض الخاص والأول لفيلمها الجديد The Lost City قبل طرحه في السينمات العالمية رسميا يوم 25 مارس الجاري.

تشارك ساندرا بولوك في بطولة The Lost City  مع تشانينج تاتوم، دانيال رادكليف، براد بيت، باتي هاريسون، وهو من إخراج آدم ني.

وأثناء الترويج لفيلم The Lost City كشفت ساندرا بولوك عن مفاجأة لجمهورها، وهي نيتها للتراجع عن التمثيل والاعتزال مؤقتا، وأخذ فترة راحة غير محددة التوقيت. 

وأوضحت ساندرا بولوك أن قرار اعتزالها جاء عقب فترة تفكير، مشيرة إلى أنها تحب مهنتها جد وتأخذها على محمل الجد، لكنها بحاجة أيضا لأن تكون قريبة من أسرتها لبعض الوقت. 

ساندرا بولوك هي أم لطفلين 12 و10 أعموام، وقالت إنها تخطط لخدمة كل احتياجاتهما، والبقاء طوال الأسبوع معهما وهو أمر سيسعدها في الفترة الحالية. 

ساندرا بولوك ودانيال رادكليف

أفلام ساندرا بولوك 

احتل فيلم ساندرا بولوك الجديد ، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس الأمريكية، بعد الموسم الأخير من المسلسل المحبوب البروفيسور، الذي أسدل الستار على أكبر قصة سرقة ونهب في العالم. 

بدء عرض فيلم ساندرا بولوك الجديد The Unforgivable على منصة نتفليكس يوم 10 ديسمبر الجاري، وظهرت بطلته في البرومو بشكل مختلف تماما.

وتلعب ساندرا بولوك التي تبلغ من العمر 57 عاما، دور امرأة تخرج من السجن بعدما قضت سنوات من العقوبة في جريمة عنف، وعندما عادت إلى مجتمعها قوبلت بالرفض، ولم يسامحها أحد. 

وظهر في الفيديو الدعائي أن ساندرا بولوك الحائزة على جائزة الأوسكار، تقدم شخصية جديدة عليها، وستصمم شخصيتها على تحدى المجتمع والمكافحة من أجل الحصول على حضانة أختها الصغري مرة أخرى، بعد 20 عاما قضتها خلف الأسوار.

ويشارك في بطولة The Unforgivable إلى جانب ساندرا بولوك، كل من فيولا دايفيس، توم جيري، جون بيرنثال، فنسنت دونوفريو، من إخراج نورا فينجشيدت.

ويشهد فيلم The Unforgivable على عودة ساندرا بولوك إلى السينما مرة أخرى، منذ آخر أفلامها الناجحة الذي عرض على نتفليكس أيضا عام 2018 وهو Bird Box، وحقق ساعات مشاهدات عالية فور طرحه.

ساندرا بولوك اعتزال ساندرا بولوك The Lost City نتفليكس Arts Entertainment

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