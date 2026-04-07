يوسف الشريف يكشف سبب غيابه عن الشاشة لمدة 5 سنوات

أكد الفنان يوسف الشريف أن غيابه عن الشاشة لمدة خمس سنوات لم يكن مرتبطًا بالتحضير لمسلسل واحد، نافياً الشائعات حول فن الحرب، ومؤكدًا أن السبب كان البحث عن فرصة عمل تحترم ذكاء الجمهور وتقدم جودة فنية متميزة.

وقال يوسف الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه يقضي وقتا طويلا مع قطته، مؤكدا أنه يتعامل معها كأنسان، حتى في لحظات التأمل والقراءة، ما جعله يوثق بعض هذه المشاهد الغريبة والمسلية.

وتابع أنه يعتز بالعمل في مسلسل "فن الحرب" إلى جانب فنانين كبار، في مقدمتهم كمال أبو رية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من خبراتهم، كما أشاد بأداء ريم مصطفى وشيري عادل، مؤكدا أنه كان هناك حالة من التناغم التي جمعت فريق العمل.