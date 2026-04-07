محمد علي خير: هل توفير 40 مليون جنيه يوميًا من الغلق يعوض الخسائر؟

قال الإعلامي محمد علي خير، إن اليوم العاشر لتطبيق اغلاق 9 مساءا وأي قرار له تكلفة وعائد، مضيفا أن الحكومة قررت هذا الامر لتوفير الغاز الذي يتم ضخة لانتاج الكهرباء.



وأضاف الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري افندي، المذاع عبر قناة الشمس، مساء الاثنين، أن مصدر في الحكومة قال إننا نوفر 40 مليون جنيه في اليوم بمعنى مليار وربع المليار في الشهر، مع ارتفاع الاسعار من الممكن أن يصل التوفير إلى ما يقرب 2 مليار جنية.

وتابع الإعلامي محمد علي خير، أن الحكومة من هذا القرار خسرت القيمة المضافة وخسرت أيضا ارتفاع نسب البطالة بسبب الإغلاق، وخسرت أيضا الرضاء العام، وهذا الأمر في غاية الأهمية.

وأشار الإعلامي محمد علي خير، إلى أن ذهبت لمحطة بنزين وعرفت أن الاستهلاك زاد ولم يقل.