نقابة الممثلين تستدعى مكاتب الكاستينج لتوفيق أوضاعها

دعت نقابة المهن التمثيلية مكاتب الكاستينج للتوافد على مقر النقابة لتقنين أوضاعها بعد قرار الفنان أشرف زكي بوقف التعامل معهم.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تقديمه بلاغا لقطاع التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ ضد مكاتب الكاستينج واصفا إياهم بـ " السرطان".

واتهم " زكي" في اتصال هاتفي لـ صدي البلد، مكاتب الكاستنيج تطلق علي نفسها "مدارس التمثيل"، بأنها تمارس الفساد داخل الوسط الفني وتقوم بإهدار ملايين الجنيهات علي خزانة الدولة لتهرب تلك الفئات من سداد الضرائب المستحقة للموازنة العامة، مؤكدا أن الأرباح الشهرية لتلك المكاتب لا يمكن حصرها فهي تتخطي الملايين.

أوضح نقيب المهن التمثيلية أن تلك المكاتب تبيع الوهم للشباب و الراغبين في الانضمام لمهنة التمثيل و تحاول انشاء كيانا موازيا بعيدا عن نقابة المهن التمثيلية التي تعد جهة رسمية وشرعية تعبر عن جموع الفنانين،؛ بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة أو قانونية.

أضاف أن تلك المكاتب تقوم " بإصطياد الشباب و بيع الوهم لهم، مقابل وعود إلحاقهم بالأعمال الفنية، وهو ما يتسبب في الإضرار بأعضاء النقابة .

قال " زكي" إن النقابة نجحت خلال الفترات الراهنة في حصر ما يجاوز 20 مكتب كاستنيج تعمل خارج اطار النقابة.

وفي سياق متصل أوضح " زكي " أن المتحكم في نفوذ تلك المكاتب يتمثل في بعض العاملين في منظومة الكاستينج فجزء منهم يقوم بترشيح المتدربون في تلك الكيانات الوهمية لصالح المنتجين وهو ما يضر بأعضاء النقابة.

وأشار إلى أن المنتجون يهتمون في العمل الفني في التركيز علي نجوم الشباك باعتبارهم الحصان الرابح في العمل الفني وأهم الفرص في تحقيق الأرباح وبالتالي فإن مسألة ترشح من هم خارج الوسط الفني أو الأعضاء الشرعيين للنقابة؛ تكون في يد مسئول الكاستينج والذي يتقاضي مبالغ بملايين الجنيهات من تلك المدارس الوهمية.

وشدد " زكي" على تصدي النقابة لتلك الممارسات السرطانية الفاسدة، والتي تضر بمقدرات الاقتصاد و الفن المصريين.