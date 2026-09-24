قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
الرئيس الصيني من البيت الأبيض: أبوابنا مفتوحة ونرحب باستثمارات الشركات الأمريكية
بعد إعلان الفائدة.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدربو الرخصة PRO يحضرون مباراة مصر وليبيا في الإسماعيلية

مدربو الرخصة PRO
مدربو الرخصة PRO
إسلام مقلد

في إطار فعاليات برنامج الحصول على الرخصة PRO، تقرر حضور مدربيها، مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي، التي تقام في الثامنة مساء اليوم، الخميس، في الإسماعيلية ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويأتي حضور المدربين المباراة، بعدما كلف المحاضر الدولي الحسن مالوش، المدربين بمتابعة المباراة وتقييم الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب إعداد تقرير شامل عن اللقاء، في إطار الجانب العملي والتطبيقي للبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المدربين المشاركين خبرات عملية، من خلال متابعة المباريات وتحليل الأداء، وربط الجانب النظري بالدراسة التطبيقية داخل الملعب.

وتقام فعاليات الرخصة PRO في مصر، تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وشوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين في إطار جهود تطوير وتأهيل المدربين، ورفع مستواهم الفني وفق المعايير الحديثة.

ويشارك في الدبلومة مجموعة من أبرز مدربي وكوادر الكرة المصرية، مثل: أسامة عرابي وحمادة صدقي وربيع ياسين ومحمد وهبة ومعتمد جمال وأسامة نبيه وعبدالستار صبري وطارق العشري وهيثم شعبان وعبدالحميد بسيوني.

الرخصة PRO منتخب مصر تصفيات شمال أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

أجندة أخبار الجمعة

أجندة أخبار غدا الجمعة 25 سبتمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

النيل للطيران

"النيل للطيران" ضمن أفضل الشركات الإقليمية في أفريقيا للعام السادس على التوالي

كوثر محمود نقيب التمريض

نقابة التمريض تتابع التحقيقات في واقعة الاعتداء على ممرضة شبين الكوم

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد