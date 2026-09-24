مدربو الرخصة PRO يحضرون مباراة مصر وليبيا في الإسماعيلية

في إطار فعاليات برنامج الحصول على الرخصة PRO، تقرر حضور مدربيها، مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي، التي تقام في الثامنة مساء اليوم، الخميس، في الإسماعيلية ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويأتي حضور المدربين المباراة، بعدما كلف المحاضر الدولي الحسن مالوش، المدربين بمتابعة المباراة وتقييم الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب إعداد تقرير شامل عن اللقاء، في إطار الجانب العملي والتطبيقي للبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المدربين المشاركين خبرات عملية، من خلال متابعة المباريات وتحليل الأداء، وربط الجانب النظري بالدراسة التطبيقية داخل الملعب.

وتقام فعاليات الرخصة PRO في مصر، تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وشوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين في إطار جهود تطوير وتأهيل المدربين، ورفع مستواهم الفني وفق المعايير الحديثة.

ويشارك في الدبلومة مجموعة من أبرز مدربي وكوادر الكرة المصرية، مثل: أسامة عرابي وحمادة صدقي وربيع ياسين ومحمد وهبة ومعتمد جمال وأسامة نبيه وعبدالستار صبري وطارق العشري وهيثم شعبان وعبدالحميد بسيوني.