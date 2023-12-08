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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فترة اختفاء .. جدل حول ظهور جميلة عوض بمهرجان البحر الأحمر

جميلة رضا
جميلة رضا

أثار ظهور الفنانة جميلة عوض على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كان اختفاء جميلة عوض عن الأضواء خلال الفترة الماضية قد أثار تساؤلات عبر السوشيال ميديا، وكان عودتها مليئة بالأناقة. 

طلت المطربة اللبنانية إليسا على جمهور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي “الأفتر بارتي” في دورته الثالثة.

وخطفت ملكة الإحساس الأنظار بمجرد صعودها على المسرح، ووجهت التحية للمهرجان وباركت لأصحاب الجوائز.

وانتهت فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر وحفل توزيع الجوائز، حيث أعلن فاتح أكين عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة عن حصول فيلم بتذكريني على جائزة اليسر الذهبية خلال حفل ختام المهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.

وأعلنت المخرجة كوثر بن هنية، التي تشارك في المهرجان بفيلم بنات ألفة عن جائزة أفضل مخرج وذهبت لمخرج فيلم الأحد والذي حيا نضال الشعب الفلسطينى بعد استسلام جائزته.
 

كما أعلنت فيلم العلا عن جائزتها السنوية بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وذهب إلى فيلم نورة، كما أعلنت أيضا عن جائزة الجمهور والتي ذهبت لفيلم فاقد الأمل.

 

تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر 

 

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

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