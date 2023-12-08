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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حضوره ختام البحر الأحمر..اليوم ندوة لنجم هوليوود أدريان برودي في جدة

صدى البلد

يحل اليوم نجم هوليوود أدريان برودي الحائز على جائزة الأوسكار ضيفا في ندوة في ريد سي مول بجدة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعد حضوره حفل الختام والتقاط الصور على السجادة الحمراء. 

 

وانتهت فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر وحفل توزيع الجوائز، حيث أعلن فاتح أكين عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة عن حصول فيلم بتذكريني على جائزة اليسر الذهبية خلال حفل ختام المهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.

 

 

وأعلنت المخرجة كوثر بن هنية، التي تشارك في المهرجان بفيلم بنات ألفة عن جائزة أفضل مخرج وذهبت لمخرج فيلم الأحد والذي حيا نضال الشعب الفلسطينى بعد استسلام جائزته.
 

كما أعلنت فيلم العلا عن جائزتها السنوية بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وذهب إلى فيلم نورة، كما أعلنت أيضا عن جائزة الجمهور والتي ذهبت لفيلم فاقد الأمل.

 

تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر 

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

 

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

 

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