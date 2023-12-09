ماذا يقدم الصانع الصيني في معرض الرياض ؟ .. سيارات تخطف الأنظار

تواصل كبرى شركات تصنيع السيارات من تعزيز تواجدها، بعد أن تألقت داخل معرض الرياض للسيارات، والذي أقيم يوم الخامس من ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ويعد هو الحدث الأقوى في عالم السيارات بالمملكة العربية السعودية.

شانجان ايدو بلس

وتشارك بالمعرض أكثر من 50 شركة رائدة في صناعة السيارات، بالاضافة إلى باقة من السيارات القوية أبرزها تويوتا برادو والتي تنتمي إلى فئة الـ Suv الشهيرة، بالاضافة إلى سيارات كهرباية تحمل شعار مرسيدس الألمانية، ولوسيد، بالاضافة إلى شركة جيلي ايضا، النسخة الشهيرة "هامر" والتي تقدم بقوة 1000 حصان وبقدرات كهربائية.

سيارة جيتور الجديدة

ماذا يقدم الصانع الصيني في معرض الرياض .. سيارات تخطف الانظار

ويواصل الصانع الصيني من تألقة بعدد من الطرازات القوية والمتنوعة، والتي ظهرت بشكل مميز داخل معرض الرياض، ومنها اصدارات شركة جيتور، بالاضافة إلى النسخة الرياضية MG 7، وباقة من سيارات شركة شانجان الصينية و BYD.

ام جي 7

وتأتي السيارة ام جي 7 والتي ظهرت بشكل مميز في فعاليات معرض الرياض، بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، بقوة 261 حصان، و405 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 9 نقلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 5.9 ثانية.

ام جي 7

وتضم السيارة شاشة عرض ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 14 مكبر، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، مع مكيف هواء، واضاءة LED، وعدد 4 مخارج عادم، مع باقة من تقنيات الحماية.

"جي ايه سي" هايبر GT

ظهرت ايضا النسخة "جي ايه سي" هايبر GT، والتي استطاعت ان تخطف الانظار بتصميمها الانسيابي، مع قدراتها الفنية المتميزة، والتي تضم محرك كهربائي بقوة 340 حصان، و434 نيوتن متر من عزم الدوران، وفي استطاعتها الانطلاق من 0 لـ 100 في مدة اقل من 4 ثواني، بالاضافة إلى وجود محرك اخر بقوة 245 حصان، و355 نيوتن متر.

وتضم هذه النسخة 23 مكبر صوتي بنظام محيط، ومقاعد من جلد نابا، مع شاشة تحكم قياسها 14.6 بوصة، وكاميرا 360 درجة ورادار، وتصميم انسيابي وتحقيق معامل سحب منخفض يبلغ 0.19، مع توزيع مميز للتوازن بواقع 50 50 بين الناحية الامامية والخلفية.

شانجان ايدو بلس

ويعزز الصانع الصيني من تواجده في معرض الرياض للسيارة من خلال شركة شانجان، والتي تقدم السيارة ايدو بلس، حيث تقدم بمحرك 1600 سي سي طراز GDI تيربو، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 178 حصان، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 150 حصان و260 نيوتن متر، مع ناقل سرعات مكون من 7 نقلات اوتوماتيكية.

وتأتي السيارة شانجان ايدو بلس بعدد كبير من التجهيزات ومنها، نظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، مثبت سرعة، فرامل طوارئ، مساعد الزحام المروري، شاشة تعمل باللمس 10 بوصة، لوحة عدادات 13.2 بوصة، بالاضافة إلى دعم التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وفرامل ABS و EBD، وكاميرا بانوراما.