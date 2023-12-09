عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ماذا يقدم الصانع الصيني في معرض الرياض ؟ .. سيارات تخطف الأنظار

سيارات صينية
سيارات صينية

تواصل كبرى شركات تصنيع السيارات من تعزيز تواجدها، بعد أن تألقت داخل معرض الرياض للسيارات، والذي أقيم يوم الخامس من ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ويعد هو الحدث الأقوى في عالم السيارات بالمملكة العربية السعودية.

شانجان ايدو بلس

وتشارك بالمعرض أكثر من 50 شركة رائدة في صناعة السيارات، بالاضافة إلى باقة من السيارات القوية أبرزها تويوتا برادو والتي تنتمي إلى فئة الـ Suv الشهيرة، بالاضافة إلى سيارات كهرباية تحمل شعار مرسيدس الألمانية، ولوسيد، بالاضافة إلى شركة جيلي ايضا، النسخة الشهيرة "هامر" والتي تقدم بقوة 1000 حصان وبقدرات كهربائية.

سيارة جيتور الجديدة 

ماذا يقدم الصانع الصيني في معرض الرياض .. سيارات تخطف الانظار 

 

ويواصل الصانع الصيني من تألقة بعدد من الطرازات القوية والمتنوعة، والتي ظهرت بشكل مميز داخل معرض الرياض، ومنها اصدارات شركة جيتور، بالاضافة إلى النسخة الرياضية MG 7، وباقة من سيارات شركة شانجان الصينية و BYD.

ام جي 7 

وتأتي السيارة ام جي 7 والتي ظهرت بشكل مميز في فعاليات معرض الرياض، بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، بقوة 261 حصان، و405 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 9 نقلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 5.9 ثانية.

ام جي 7 

وتضم السيارة شاشة عرض ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 14 مكبر، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، مع مكيف هواء، واضاءة LED، وعدد 4 مخارج عادم، مع باقة من تقنيات الحماية.

"جي ايه سي" هايبر GT

ظهرت ايضا النسخة "جي ايه سي" هايبر GT، والتي استطاعت ان تخطف الانظار بتصميمها الانسيابي، مع قدراتها الفنية المتميزة، والتي تضم محرك كهربائي بقوة 340 حصان، و434 نيوتن متر من عزم الدوران، وفي استطاعتها الانطلاق من 0 لـ 100 في مدة اقل من 4 ثواني، بالاضافة إلى وجود محرك اخر بقوة 245 حصان، و355 نيوتن متر.

 

وتضم هذه النسخة 23 مكبر صوتي بنظام محيط، ومقاعد من جلد نابا، مع شاشة تحكم قياسها 14.6 بوصة، وكاميرا 360 درجة ورادار، وتصميم انسيابي وتحقيق معامل سحب منخفض يبلغ 0.19، مع توزيع مميز للتوازن بواقع 50 50 بين الناحية الامامية والخلفية.

شانجان ايدو بلس 

ويعزز الصانع الصيني من تواجده في معرض الرياض للسيارة من خلال شركة شانجان، والتي تقدم السيارة ايدو بلس، حيث تقدم بمحرك 1600 سي سي طراز GDI تيربو، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 178 حصان، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 150 حصان و260 نيوتن متر، مع ناقل سرعات مكون من 7 نقلات اوتوماتيكية.

 

وتأتي السيارة شانجان ايدو بلس بعدد كبير من التجهيزات ومنها، نظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، مثبت سرعة، فرامل طوارئ، مساعد الزحام المروري، شاشة تعمل باللمس 10 بوصة، لوحة عدادات 13.2 بوصة، بالاضافة إلى دعم التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وفرامل ABS و EBD، وكاميرا بانوراما.

سيارات موسم الرياض موسم الرياض 2023 معرض الرياض للسيارات شانجان جي إيه سي جيتور byd الصانع الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

موضوعات متعلقة

شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور

150 ألف جنيه.. أسعار جيتور 2024 بعد زيادات ديسمبر

الأسد الفرنسي.. أسعار بيجو 5008 الجديدة بعد زيادات ديسمبر.. صور

"جاك j7" تكسر المليون للمرة الأولى .. سعر أرخص سيارة

130 ألف جنيه.. أسعار بيجو 3008 الجديدة في مصر

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف الأسعار

سعر تويوتا كورولا 2023 بعد الأوفر برايس

بعد الأسعار الجديدة.. ما هي أرخص سيارة تقدمها MG في مصر؟

ترشيحاتنا

الحوثيون يحذرون جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل

بعد تسببه بحادث سير مميت.. فرار نجل الرئيس الصومالي من تركيا

إسرائيل تقرر إنشاء وحدة استخباراتية ضد تهديدات الحوثيين في اليمن

لأول مرة.. كبار المحدِّثين يمنحون إجازة في الأربعين النووية بمسجد الحسين

غرفة عمليات أمن الجيزة: 460 لجنة جاهزة لانطلاق  ماراثون انتخابات الرئاسة

عزة مصطفى تحذر المصريين من أمر خطير على الهواء ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. أسباب غير متوقعة تزيد من حالات السكتة الدماغية بين الشباب

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

ألفريد لوكاس الناجي الوحيد من لعنة الفراعنة.. كيف ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ