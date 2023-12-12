إعطاء قيمة مضافة للصادرات .. التموين: منطقة لوجستية للرمان في أسيوط

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع محافظ أسيوط على إقامة منطقة لوجستية بمنطقة البداري لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح فعاليات معرض فود أفريكا اليو الثلاثاء أن المنطقة سوف تتضمن أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان، لافتا إلى أننا نسعى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأوضح المصيلحي، أن الوزارة تستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي مؤكدا ضرورة إنشاء بنية أساسية لدعم القيمة المضافة لهذه المنظومة المتكاملة للصناعة والزراعة والتعبئة والتغليف.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن لافتا الى وجود احتياطي من القمح يكفي 4.8 شهر واحتياطي من الزيت يكفي 6 أشهر واحتياطي من السكر يكفي 7.8 شهر.

وأشاد وزير التموين بتنظيم معرض فود أفريكا قائلا: التنظيم والمشاركة في المعارض الدولية من أهم القنوات اللازمة ليتعرف العالم على منتجات البلد ومن ثم تمثل أول بوابة للتصدير.

وأضاف الوزير، أن نجاح تنظيم معرض فود أفريكا يمثل ترابط قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف مع كافة العوامل المساعدة لهذه القطاعات.

ووجه التحية لجميع المشاركين في معرض فود أفريكا من الدول الأجنبية أو الشركات المحلية.

ولفت الوزير إلى أنه لأول مرة تشارك في معرض فود أفريكا جمعيات ومشروعات وصناعات صغيرة وهو ما يحقق التنمية الحقيقية.

وأضاف أن مصر هي أصل الزراعة وأثبتت تميزها في الصناعات الغذائية وقد حدثت طفرة في مجال التعبئة والتغليف في مصر حيث كانت تعاني مصر في هذا القطاع منذ 20 عاما.

وتابع أن القيمة المضافة على المنتج الزراعي هي التي ستحقق له الجودة واقصى استفادة في التصدير ، خاصة في ظل تواصل مصر مع دول مثل إيطاليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وهو ما يتطلب أن يكون لدينا جاهزية لدخول هذه الأسواق.

وشدد الوزير على رقمنة الأراضي الزراعية وعمل قاعدة بيانات تكنولوجية لكل مساحة زراعية وكل المنتجات الزراعية لتحقيق نجاح عالمي في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية.

وطالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتقدم لطلب السكر لمصانع المواد الغذائية، مؤكدا أنه سيتم ضخ كميات السكر المطلوبة لمصانع المواد الغذائية التي تتقدم بطلب في نفس اسبوع الطلب.