وزير التموين: لدينا احتياطي من السكر يكفي 7.8 شهر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن لافتا الى وجود احتياطي من القمح يكفي 4.8 شهر واحتياطي من الزيت يكفي 6 أشهر واحتياطي من السكر يكفي 7.8 شهر.

وطالب المصيلحي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتقدم لطلب السكر لمصانع المواد الغذائية، مؤكدا أنه سيتم ضخ كميات السكر المطلوبة لمصانع المواد الغذائية التي تتقدم بطلب في نفس اسبوع الطلب.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن التنظيم والمشاركة في المعارض الدولية من أهم القنوات اللازمة ليتعرف العالم على منتجات البلد ومن ثم تمثل أول بوابة للتصدير.

وأضاف الوزير خلال افتتاح فود أفريكا اليوم الثلاثاء، أن نجاح تنظيم معرض فود أفريكا يمثل ترابط قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف مع كافة العوامل المساعدة لهذه القطاعات.

ووجه الدكتور جميع المشاركين في معرض فود أفريكا من الدول الأجنبية أو الشركات المحلية.

ولفت الوزير إلى أنه لأول مرة تشارك في معرض فود أفريكا جمعيات ومشروعات وصناعات صغيرة وهو ما يحقق التنمية الحقيقية.

وأضاف أن مصر هي أصل الزراعة وأثبتت تميزها في الصناعات الغذائية وقد حدثت طفرة في مجال التعبئة والتغليف في مصر حيث كانت تعاني مصر في هذا القطاع منذ 20 عاما.

وتابع أن القيمة المضافة على المنتج الزراعي هي التي ستحقق له الجودة واقصى استفادة في التصدير ، خاصة في ظل تواصل مصر مع دول مثل إيطاليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا أيضا وهو ما يتطلب أن يكون لدينا جاهزية لدخول هذه الأسواق.

وطالب الوزير برقمنة الأراضي الزراعية وعمل قاعدة بيانات تكنولوجية لكل مساحة زراعية وكل المنتجات الزراعية لتحقيق نجاح عالمي في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية.