لمدة 5 ساعات .. انقطاع المياه اليوم عن مدينة قلين بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مدينة قلين بالكامل، وذلك اليوم الأربعاء ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً من نفس اليوم.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة أعمال التطهير ببحر نشرت من قبل وزارة الري مما يؤدي إلى توقف محطات مياه قلين (1، 2).

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.