إصلاح خط الطرد الرئيسي قطر 630 مم بمدخل مسير في كفر الشيخ| صور

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح وصيانة خط طرد الصرف الصحي الرئيسي قطر 630 مم بمدخل مدينة مسير، لضمان انتظام الخدمة وعدم تأثر المواطنين، تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير، وبالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ أعمال الإصلاح، بما يحقق استدامة الخدمة ويحسن مستوى المرافق المقدمة للأهالي.

شدد محافظ كفرالشيخ على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات.

ودعت محافظة كفر الشيخ المواطنين إلى التواصل والإبلاغ عن أي شكاوى من خلال الخط الساخن (114) أو الرقم (0473220792)، مؤكدة سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع كافة البلاغات.