محافظ كفر الشيخ يهنئ أحمد عبد المعطي ببطولة الجمهورية للكاراتيه

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، البطل أحمد عبد المعطي، لاعب مركز شباب الحمراوي، لفوزه ببطولة الجمهورية للكاراتيه للمرة الخامسة على التوالي، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار دعم المواهب الرياضية الواعدة بالهيئات الشبابية والرياضية، وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق الإنجازات المشرفة على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن البطل أحمد عبدالمعطي فاز في منافسات الكوميتيه وزن 68 كجم، كما حقق المركز الأول في البطولة العربية التي أقيمت نوفمبر 2025 بدولة الكويت الشقيقة.