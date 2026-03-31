الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

محافظات

لحماية الثروة الداجنة.. تحصين 165 ألف طائر خلال شهر في كفر الشيخ

محمود زيدان

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في تحصين 165 ألفًا و80 طائرًا متنوعًا بلقاحات إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري، بهدف حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة مستمرة في دعم خطط الوقاية والمتابعة الميدانية وتنفيذ الحملات الدورية للتطعيم والتقصي داخل المزارع والأسواق ومناطق التربية المنزلية، لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية، مشيدًا بجهود الفرق البيطرية وما تبذله من عمل ميداني لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين.

 وكلف محافظ كفرالشيخ بمواصلة التنسيق مع الإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، من خلال تكثيف حملات التحصين والتطهير، والتشديد على ضوابط نقل الطيور الحية، مع متابعة الأسواق والمزارع لضمان تطبيق معايير الأمان الحيوي، والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين مستوى الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار تعزيز الحماية الوقائية للثروة الداجنة والحيوانية بالمحافظة، تمكنت المديرية خلال شهر مارس 2026 من تحصين الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور، ونيوكاسل، ولقاح نيوكاسل عضلي، ولقاح نيوكاسل لاسوتا، ولقاح جمبورو، ولقاح كوليرا الطيور، ولقاح التسمم الدموي الفيروسي، وكذلك سحب عينات ما قبل البيع من 5 مزارع ، وإصدار 25 تصريحًا لنقل الطيور الحية بعدد إجمالي 43 ألف طائر، فضلًا عن تطهير 5 أسواق للطيور و15 رياشة، دون رصد أو تسجيل أي بؤر إصابة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
