قافل الباب على الزباين.. القبض على مالك مقهى خالف مواعيد الغلق في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير عدد من المواطنين داخل مقهى مغلق في كفر الشيخ، عقب مواعيد الغلق المقررة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد مكان المقهى الظاهر بمقطع الفيديو "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة دسوق، ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) وتبين قيامه بغلق المقهى من الخارج، وتواجد عدد من المواطنين بداخله بعد مواعيد الغلق.

وبضبط صاحب المقهى، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فى إطار التحايل على قرار مواعيد الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية.